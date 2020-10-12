ЕС оценил ресурсы Жээнбекова для стабилизации ситуации в Киргизии

У действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова хватит ресурсов, чтобы стабилизировать ситуацию в республике. Такое мнение высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем послании Жээнбекову, опубликованному в понедельник, 12 октября, на сайте киргизского лидера.

«Европейский союз верит, что у президента страны имеется достаточное количество сил и механизмов для урегулирования сложившейся ситуации», — следует из документа.

В послании отмечается, что в ЕС признают Жээнбекова «единственным легитимным институтом» в республике и выражают готовность помочь ему в организации повторных парламентских выборов.

Ранее в этот день бывший глава республики Алмазбек Атамбаев обратился к Жээнбекову с призывом сложить полномочия.

Протесты в Киргизии, сопровождающиеся массовыми беспорядками, начались после состоявшихся 4 октября в республике парламентских выборов. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре.

Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны. Позднее ЦИК отменила итоги выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

10 октября Жээнбеков также выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Садыром Жапаровым, освобожденным из тюрьмы в ходе митингов. В тот же день на заседании парламента Киргизии депутаты утвердили в должности главы кабмина страны Жапарова, основателя партии «Мекенчил».