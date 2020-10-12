Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов признал вину

Обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов признал свою вину. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда в понедельник, 12 октября.

«Да, признаюсь. Признаю себя виновным», — сказал он.

Соколов заявил, что раскаивается в преступлении. Ранее он отказывался отвечать на вопрос о признании вины.

Также историк признал вину в незаконном хранении оружия, передает «Газета.ру».

9 сентября в ходе очередного заседания суда были оглашены результаты медицинской экспертизы, согласно которым на теле Ещенко нашли следы удушения. Уточнялось, что смерть наступила от огнестрельных ранений головы.

Ранее в сентябре Екатерина Пржигодзкая, некогда состоявшая в отношениях с Соколовым, рассказала, что историк жестоко избивал ее, обещая «изуродовать на всю оставшуюся жизнь», душил, шантажировал и угрожал убийством. Соколов признал, что бил девушку, но, по его словам, угроз не было.

При этом бывшая жена Соколова Анна Кукушкина на заседании суда в августе положительно отозвалась об обвиняемом. Она рассказала, что за годы жизни с историком не видела его пьяным или агрессивным, насилия по отношению к ней и детям он не применял, а после развода оказывал поддержку.

Историка, бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года, после того как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в квартире историка нашли останки 24-летней аспирантки Ещенко, которая жила вместе с ним.

Было возбуждено уголовное дело, его расследование завершили в марте 2020 года. По версии обвинения, 8 ноября историк убил аспирантку в своей квартире, выстрелив в нее из незаконно хранившегося обреза, сделанного из охотничьего карабина. Труп Соколов расчленил и выбросил в Мойку.

16 сентября Соколову продлили срок содержания под стражей до 23 декабря.