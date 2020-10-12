Хабаровские дачники просят повышенных компенсаций за утраченный урожай

В Хабаровском крае дачники просят повышенных компенсаций за утонувший в результате паводка на Амуре урожай. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в межрайонном союзе садоводов.

Как рассказала председатель объединений Наталья Митина, в 2019 году дачники получили по 10 тыс. рублей компенсации. В этом году, с учетом всех сложившихся обстоятельств, включая коронавирусную инфекцию и повышение цен на овощи в магазинах и на рынках, дачники попросили повысить выплату до 15 тыс. рублей.

Председатели товариществ садоводов уже подготовили всю информацию о потере урожая на островах в черте Хабаровска и Хабаровского района. Предполагается, что на компенсации могут рассчитывать 2210 дачников.

Предложения направлены правительству Хабаровского края, региональному минсельхозу, краевой думе и мэрии Хабаровска. По данным ИА «Хабаровский край сегодня», решение будет приниматься после окончания наводнения на Амуре.

На утро 12 октября в зоне паводка остаются 52 населенных пункта в семи районах региона. Подтоплено 2212 земельных, 145 приусадебных, 1783 дачных участка, а также 67 отрезков автодорог и семь домов.

К ликвидации ЧС привлечены свыше 100 человек и 20 единиц техники, работают оценочные комиссии в составе 267 человек.

30 сентября в двух районах Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводков. Таким образом, режим распространился уже на 12 муниципалитетов региона.

24 сентября замглавы МЧС Виктор Яцуценко заявил, что глава МЧС России введет режим ЧС межрегионального характера из-за ситуации с паводками в Хабаровском крае и ЕАО.