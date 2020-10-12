Гассиев показал «осетинскую технику» перед боем с Джонсоном

Российский боксер Мурат Гассиев на своей странице в Instagram показал тренировку с мячом, в ходе подготовки к бою с американцем Кевином Джонсоном.

Как сообщает РЕН ТВ 12 октября, Гассиев подписал видеоролик «Осетинская техника». На видео он продемонстрировал футбольную технику, которая может помочь ему и в противостоянии с Джонсоном: в боксе работа ногами, несмотря на то что разрешены только удары руками, является основой защиты и уклонов от атак соперника.

Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 31 октября. Он поборется за титул WBA International с бывшим претендентом на титул чемпиона мира, американцем Кевином Джонсоном. Бой пройдет в Сочи. Состав и мейн-кард сейчас формируются.

8 октября россиянин заявил, что положительно оценивает свое состояние перед возвращением на ринг. Он отметил, что его пауза в спорте затянулась, он не выступал больше двух лет.

Гассиев рассказал, что готовится к поединку в хорошем настроении. Он добавил, что сейчас испытывает «голод до побед».