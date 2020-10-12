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Стало известно о задержании на Урале группы нападавших на местных политиков

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Свердловской области группу лиц, совершавших нападения на местных политиков и бизнесменов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 12 октября в Telegram-канале издания «Комсомольская правда».

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Сообщается, что ФСБ задержала группу людей, которые следили за местными чиновниками и бизнесменами, а также совершали нападения на них.

Количество участников группы и другие подробности задержания не уточняются.

Ранее, 2 сентября, стало известно, что сотрудники ФСБ задержали 20 подпольных оружейников в девяти регионах России. Задержаны жители Республики Крым, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей.

Следствие считает, что они занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия с целью дальнейшего сбыта.

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