Кремль опроверг возможность полного локдауна из-за коронавируса

Полного локдауна из-за коронавируса в России не произойдет, потому что в стране выстроена система для борьбы с инфекцией, заявил в понедельник, 12 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Система выстроена, она показывает свою эффективность. Да, количество инфицированных растет, но система работает. Нужно повысить самосознательность людей», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в России подготовлен коечный фонд, который «позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможности для более эффективного лечения».

Песков подчеркнул, что пока не планируется вводить жестких мер, однако жизнь и здоровье людей по-прежнему остаются приоритетом для Кремля. При этом пресс-секретарь указал, что официальные цифры оперштаба показывают меньшую смертность по сравнению с весной.

«В целом смертность была меньше, чем в других странах <...> Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун», — заключил Песков.

10 октября первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко высказал мнение о недопустимости возвращения в России жестких ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции по аналогии с весенним карантином.

«Сейчас у нас есть всё. Есть диагностикумы. Самое главное, что у нас есть, — это средства специфической профилактики, то есть вакцина. И самое главное — это то, что мы научились COVID-19 лечить», — отметил он.

По состоянию на 12 октября в России выявлен 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровел 1 024 235 человек. За последние сутки зарегистрировано 13 592 новых случая COVID-19, скончались 125 человек, полностью выздоровели 3793 человека.

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