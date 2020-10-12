Дело возбудили по факту вырубки леса в Алданском районе Якутии

В Алданском районе Якутии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Сумма ущерба оценивается в 3,5 млн рублей.

Как сообщили ИА SakhaNews в республиканской прокуратуре, незаконную вырубку зафиксировали около города Томмота. Ее произвела организация, занимавшаяся строительно-изыскательными работами на участке.

Ущерб, причиненный лесному фонду, оценили более чем в 3,5 млн рублей. Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры.

6 октября президент России Владимир Путин заявил, что терпеть хищническую вырубку леса больше невозможно, именно поэтому было принято решение о запрете на вывоз за границу леса-кругляка.

30 сентября глава государства поручил ввести с 1 января 2022 года полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Президент назвал неприемлемым уровень криминализации лесной отрасли и потребовал жестко решать данную проблему.