Борьба Медведева: удержит ли теннисист звание первой ракетки России

Главная интрига стартовавшего в городе на Неве турнира ATP St. Petersburg Open — сумеет ли первая ракетка России Даниил Медведев защитить свой прошлогодний титул или наконец пробиться в финал престижных состязаний. У соревнований, недавно получивших повышение в статусе, даже после отказов нескольких спортсменов оказался сильный состав. Кроме того, это единственное в нынешнем сезоне выступление на родине «большой русской тройки», в которую помимо Медведева также входят Андрей Рублев и Карен Хачанов. Дело в том, что из-за пандемии московский Кубок Кремля в этом году не состоится — такого не случалось ни разу с момента начала его проведения в 1990-м.

Первый финал за год

Провал на «Ролан Гаррос» стоил Медведеву одного места в рейтинге ATP — Даниила обошел полуфиналист Открытого чемпионата Франции грек Стефанос Циципас. Лучший российский теннисист теперь шестой, что является для него худшим показателем с августа прошлого года. Конечно, можно сказать, что виновата пандемия, лишившая Медведева многих турниров на его любимом покрытии — харде. Но факт остается фактом: за прошлой год на счету нашего спортсмена было четыре титула и еще пять поражений в финале. В нынешнем году — ни единого выхода в финал. Если бы не «карантинный рейтинг», то Даниил бы уже вылетел за пределы первой десятки.

С учетом сумасшедшего прогресса Андрея Рублева Медведев в ближайшем будущем рискует утратить звание первой ракетки России. В связи с чем ему крайне желательно защитить свой титул на St.Petersburg Open, завоеванный год назад. Накануне турнира Даниил выразил радость по поводу возвращения с нелюбимого грунта на быстрые корты и под крышу. Но у полуфиналиста US Open – 2020 очень непростой соперник по первому кругу — французский ветеран Ришар Гаске. Пять лет назад он входил в элиту мужского тенниса, правда, в последнее время немного сдал, но в единственной встрече Медведева и Гаске в 2018-м победил француз.

— Даня немного растерял свои позиции в последнее время, но это по-прежнему амбициозный парень, который почувствовал вкус больших побед, — заявил «Известиям» заслуженный тренер России Владимир Камельзон. — Думаю, что турнир в Санкт-Петербурге позволит ему реабилитироваться за неудачи в Гамбурге и Париже. Правда, у него сложная сетка, да и в целом состав турнира представительный. Конечно, отказались играть Циципас, Нисикори и Андерсон, но я бы не сказал, что турнир от этого потерял. Мне кажется, уже в четвертьфиналах мы увидим фантастические игры. Столько теннисистов высокого класса еще одновременно не приезжали в Россию. Во многом это обусловлено тем, что турнир получил категорию ATP-500.

Если Даниил успешно преодолеет первый и второй раунды, то уже в четвертьфинале его будет ждать хорват Борна Чорич — тот самый, с которым Медведев в прошлом году бился в финале.

Перестроится ли Рублев

St. Petersburg Open постепенно избавляется от репутации соревнования, где правят бал только русскоязычные теннисисты и выходцы с Балкан. Возможно, преображение завершилось бы уже в этом году, но ряд звезд, в том числе Стефанос Циципас, отказались от выступления в последний момент. А среди тех, кто все-таки приехал в Питер, один из самых интересных иностранцев — Денис Шаповалов, сын россиян, перебравшихся в Канаду. Денис посеян под вторым номером. Он, как и Медведев, рано завершил выступления в Париже и имел возможность хорошо подготовиться к выступлению на исторической родине.

Среди фаворитов соревнований, разумеет, будет и Андрей Рублев, который проводит отличный сезон. С другой стороны, он в последний месяц много играл на грунте и больше других может испытывать дискомфорт от резкого перехода на хард. Стоит отметить, что в понедельник Рублев дебютировал в топ-10 рейтинга ATP.

— Думаю, Андрей может весь сезон занести себе в актив. Он здорово начал год, выиграв два титула на старте. Потом произошла остановка, а сразу после возобновления соревнований Рублев здорово играет во всех турнирах. Победить в Гамбурге и дойти до четвертьфинала «Ролан Гаррос» — это своеобразный марафон для него. Судя по тому, какой теннис Андрей показывает в нынешнем сезоне, перспективы надолго задержаться в топ-10 у него хорошие, — подчеркнул победитель молодежного Уимблдона, бывшая 39-ракетка мира Андрей Кузнецов. — Опять же все будет зависеть от формы. Это дело такое, сейчас она есть, но потом может наступить спад. Если говорить про Итоговый турнир, то шансы, безусловно, есть. Нельзя исключать, что кто-то из игроков снимется с состязаний в Лондоне.

Впрочем, давать прогнозы сейчас дело совершенно неблагодарное, ведь помимо обычных факторов — формы теннисистов и спортивной удачи — в дело вмешивают и карантинные реалии. В первый же день St. Petersburg Open стало известно о положительном анализе на COVID у американца Сэма Куэрри — первого соперника Дениса Шаповалова. И от подобного поворота, увы, не застрахован сейчас никто, сколько бы организаторы не ужесточали правила «пузыря» и как бы ни ограничивали количество болельщиков на трибунах.

St. Petersburg Open завершится 18 октября.