Алиев рассказал о важности переговоров в Москве и роли Турции в поддержке Баку

Турция должна играть активную роль в процессе урегулирования нагорнокарабахского конфликта, рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global 12 октября.

«Турция с первых дней оказала поддержку Азербайджану. Заявления турецкого президента, моего брата Реджепа Тайипа Эрдогана и других высокопоставленных лиц стали для нас моральной поддержкой и в то же время показали всему миру, что Турция рядом с Азербайджаном», — сказал он.

Алиев подчеркнул, что если бы не эта поддержка, то география конфликта между Азербайджаном и Арменией расширилась бы.

Он добавил, что Баку не рассчитывает на реакцию мирового сообщества из-за обстрелов азербайджанского города Гянджи.

«Они не хотят слышать правды о Карабахе или хотят ее завуалировать, искажают информацию <...> Поэтому наша основная работа заключалась в том, чтобы решить этот вопрос — восстановить историческую справедливость и свою территориальную целостность, и для этого у нас достаточно сил», — добавил Алиев.

Для перехода к дипломатической фазе урегулирования нагорнокарабахского конфликта есть все возможности, отметил президент Азербайджана.

Он заявил, что московский договор по Карабаху отвечает интересам Баку, очень важны его гуманитарные и политические аспекты.

«В первую очередь подразумевается обмен телами военнослужащих исходя из гуманитарных соображений, обмен военнопленных. <...> Есть и ряд важных политических моментов», — сказал Алиев.

Такими моментами он назвал восстановление переговорного процесса, продолжение переговоров, вывод войск Армении с оккупированных территорий на первом этапе, из пяти районов, на втором этапе — из двух, а также возвращение беженцев в родные места.

«Я надеюсь, что Армения будет соблюдать режим прекращения огня. Сегодняшние победы азербайджанской армии заставят их сделать это», — сказал Алиев.

9 октября по итогам переговоров в Москве по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Стороны также договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако уже после достижения договоренности минобороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что в субботу азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.