Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело в отношении российского журналиста Пегова

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении гражданина России, военного журналиста и основателя проекта WarGonzo Семена Пегова. Его обвинили в незаконном пересечении границы, антигосударственных призывах и призывах к терроризму. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщается на сайте надзорного органа.

Указано, что журналист вступил в преступную связь с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана. Без документов, установленных международными правилами, через территорию Армении Пегов проник в Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты, заявляет ведомство. Действия военкора расцениваются как нарушение закона «О государственной границе Азербайджанской Республики» и миграционного кодекса Азербайджана, отмечается в сообщении.

Генеральный прокурор республики возбудил уголовное дело по статьям 214-2 («Публичные призывы к терроризму»), 281.1 («Публичные призывы, направленные против государства») и 318.2 («Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики»).

«Генеральная прокуратура направила запрос о правовой помощи уполномоченным структурам страны, гражданином которой является указанное лицо. Ведется расследование», — указали в пресс-службе ведомства.

Ранее в этот же день стало известно, что Следственный комитет России начал проверку блогера и военного эксперта Садата Гулиева, после того как он в своем Telegram-канале «Девичья башня» пожелал смерти Пегову, обвинив того в разжигании межнациональной вражды.

3 октября министерство обороны Армении обратилось к СМИ с просьбой перестать освещать события в зоне военного конфликта в прямом эфире, так как это создает помехи для работы армии. В министерстве отметили, что ранее неоднократно просили журналистов о том же, но некоторые СМИ продолжают вести репортажи как с передовой, так и из населенных пунктов.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.