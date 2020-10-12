Костные останки нашли на первой подстанции Московского метрополитена

Костные останки обнаружили в одном из помещений первой подстанции Московского метрополитена. Об этом сообщил в понедельник, 12 октября, источник в правоохранительных органах.

«В полицию поступило сообщение о том, что в помещении тяговой подстанции Т-3 ГУП «Московский метрополитен» на улице Большая Никитская были обнаружены костные останки», — цитирует своего собеседника агентство городских новостей «Москва».

Следствие проводит проверку по данному факту.

9 октября сообщалось, что в пригороде Калининграда обнаружили около 300 мешков, предположительно с человеческими костями. Они хранились в форте № 1 «Штайн».