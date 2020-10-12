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Инновационный метод лечения диабета разрабатывают в Нижнем Новгороде

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Ученые из Нижнего Новгорода разрабатывают метод лечения сахарного диабета с помощью специальных капсул. Над технологией работают специалисты НИИ биомедицинских технологий и экспериментальной онкологии ПИМУ совместно с Институтом металлоорганической химии РАН.

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По словам главного внештатного трансплантолога министерства здравоохранения Нижегородской области Владимира Загайнова, который руководит исследованием, предполагается, что капсулы будут доставлять здоровые клетки поджелудочной железы в неизменном виде. Это поможет избежать сложных хирургических вмешательств, подавления иммунной системы человека или трансплантации поджелудочной железы. Ученые уверены, что маленькие капсулы с островковыми клетками поджелудочной железы вернут уровень сахара к нормальным показателям.

Как пишет ИА «НьюсНН», медики рассчитывают к 2022 году проверить на животных эффективность лечения инкапсулированными островковыми клетками поджелудочной железы. Для того чтобы запустить технологию в практическое здравоохранение, потребуется внести островки поджелудочной железы в перечень органов и тканей для трансплантации.

8 октября главный внештатный специалист-эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов рассказал, что больше половины умерших от COVID-19 в столице имели сопутствующие заболевания. Наиболее часто встречаются болезни сердечно-сосудистой системы и заболевания эндокринной системы, такие как сахарный диабет.

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