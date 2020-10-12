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Павел Лобков опроверг информацию о своей госпитализации с сотрясением мозга

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Журналист Павел Лобков опроверг информацию о своей госпитализации.

«Я прекрасно себя чувствую. Передайте своим источникам, что это (информация о госпитализации. — Ред.) неправда. Я себя отлично чувствую», — сказал он в понедельник, 12 октября «360».

Ранее в этот же день источник в правоохранительных органах сообщил, что Лобков попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами лица и головы. Якобы он получил сотрясение мозга, когда упал у себя дома и ударился. По словам медиков, в тот момент Лобков находился в состоянии алкогольного опьянения, передает НСН.

Лобков — журналист, ведущий телеканала «Дождь». Ранее работал на Пятом канале, был ведущим, корреспондентом и обозревателем на НТВ, автор и ведущий программы «Растительная жизнь». В 2015 году он объявил, что с 2003-го является носителем ВИЧ-инфекции. Он входит в попечительский совет фонда «СПИД.Центр».

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