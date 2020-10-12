Тело второго пропавшего на реке Хор рыбака обнаружили в Хабаровском крае

В районе имени Лазо в Хабаровском крае завершилась поисковая операция на реке Хор. Спасатели обнаружили тело второго погибшего рыбака.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России, 5 октября в районе поселков Кутузовка и Бичевая перевернулась лодка с тремя мужчинами. Один из них смог самостоятельно добраться до берега, двое других пропали.

В ходе обследования территории волонтеры и сотрудники полиции нашли первого пропавшего, он погиб. 8 октября к поискам второго мужчины подключились спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

9 октября была найдена лодка, а 10 октября — тело рыбака. Его передали сотрудникам полиции.

В поисковой операции были задействованы 16 человек и пять единиц техники.