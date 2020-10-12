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Охотник ранил сам себя в Омской области

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В Омской области охотник пострадал, уронив на газовую горелку патрон. Во время проверки сотрудники правоохранительных органов выявили факт незаконного оборота оружия.

Информация о госпитализации 57-летнего жителя Омска с огнестрельным ранением поступила в полицию вечером 10 октября. Сотрудники правоохранительных органов выехали на полевой стан вблизи села Верблюжье и опросили очевидцев происшествия. Установлено, что во время вечернего застолья из патронташа охотника выпал патрон, который нагрелся и взорвался. Из-за этого мужчина получил ранение.

В зарослях за полевым станом полицейские обнаружили тушу лебедя-шипуна. Данный вид находится на грани исчезновения в Омской области. Установлено, что к отстрелу причастен 47-летний местный житель. Он воспользовался ружьем Иж-43, которое числится в розыске как утраченное. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

По факту незаконной охоты проводится проверка. Также сотрудники полиции устанавливают обстоятельства незаконного приобретения и хранения оружия.

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