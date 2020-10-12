Следователи проверят пожелавшего смерти военкору Пегову блогера

Следственный комитет России начал проверку блогера и военного эксперта Садата Гулиева, после того как он в своем Telegram-канале «Девичья башня» пожелал смерти российскому блогеру и военному корреспонденту Семену Пегову. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В своей публикации автор выразил надежду на «уничтожение» Пегова, обвинив его в разжигании межнациональной вражды.

По данным телеканала, Пегов освещает военные действия в Нагорном Карабахе, за что Гулиев неоднократно критиковал его в своем блоге. Он нецензурно высказывался о работе военного корреспондента, оскорблял его и призывал граждан Армении «не защищать его».

3 октября министерство обороны Армении обратилось к СМИ с просьбой перестать освещать события в зоне военного конфликта в прямом эфире, так как это создает помехи для работы армии. В министерстве отметили, что ранее неоднократно просили журналистов о том же, но некоторые СМИ продолжают вести репортажи как с передовой, так и из населенных пунктов.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.