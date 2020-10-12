Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата
Мир
Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело в отношении российского журналиста Пегова
Мир
Главы МИД стран ЕС договорились о санкциях против Лукашенко
Общество
Эпидемиолог заявила о возможности второй волны коронавируса в России
Общество
Соколов признал вину в убийстве Ещенко

Мурманский вокзал сделают транспортно-пересадочным узлом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Железнодорожный вокзал в Мурманске преобразуют в транспортно-пересадочный узел. Пассажиры смогут купить билеты не только на поезд для поездки по стране, но и на автобус для поездки по региону. Об этом во время церемонии отправления первого двухэтажного поезда заявил замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов.

Львы зимой: чем российские регионы будут удивлять туристов с декабря по март
Холода не помешают увлекательному отдыху

По его словам, основная цель подобных преобразований — повышение качества сервиса, чтобы пассажиры чувствовали себя безопасно, комфортно и могли быстро добираться до нужных населенных пунктов.

В свою очередь губернатор Андрей Чибис сообщил, что этот вопрос уже обсуждался с экспертами и в ближайшее время будет подготовлен внутренний проект дополнительной реконструкции вокзала и привокзальной площади.

По словам губернатора, люди жалуются на то, что в Мурманске несколько лет назад пропал автовокзал, а вместо него появился пивной бар. Поэтому было принято решение сделать вокзал не только для поездов, но и для автобусов.

12 октября из Мурманска в Санкт-Петербург отправился первый двухэтажный состав. Он открыл движение по новому мосту через Колу. Поезд будет курсировать по этому маршруту ежедневно круглый год, пишет ИА «Би-порт».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020