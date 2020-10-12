Мурманский вокзал сделают транспортно-пересадочным узлом

Железнодорожный вокзал в Мурманске преобразуют в транспортно-пересадочный узел. Пассажиры смогут купить билеты не только на поезд для поездки по стране, но и на автобус для поездки по региону. Об этом во время церемонии отправления первого двухэтажного поезда заявил замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов.

По его словам, основная цель подобных преобразований — повышение качества сервиса, чтобы пассажиры чувствовали себя безопасно, комфортно и могли быстро добираться до нужных населенных пунктов.

В свою очередь губернатор Андрей Чибис сообщил, что этот вопрос уже обсуждался с экспертами и в ближайшее время будет подготовлен внутренний проект дополнительной реконструкции вокзала и привокзальной площади.

По словам губернатора, люди жалуются на то, что в Мурманске несколько лет назад пропал автовокзал, а вместо него появился пивной бар. Поэтому было принято решение сделать вокзал не только для поездов, но и для автобусов.

12 октября из Мурманска в Санкт-Петербург отправился первый двухэтажный состав. Он открыл движение по новому мосту через Колу. Поезд будет курсировать по этому маршруту ежедневно круглый год, пишет ИА «Би-порт».