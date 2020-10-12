Главы МИД стран ЕС договорились о санкциях против Лукашенко

Главы МИД 27 стран ЕС приняли политическое решение о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил европейский дипломатический источник в понедельник, 12 октября.

Поводом для введения санкций собеседник журналистов назвал инаугурацию Лукашенко после выборов, «которые не были свободными и справедливыми», передает ТАСС.

В начале октября ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников, причиной названы «фальсификация итогов президентских выборов, применение насилия и нарушения прав человека». При этом Лукашенко не вошел в санкционный список. Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, что ЕС хочет, чтобы он начал диалог с оппозицией в стране через ОБСЕ. Включение политика в черный список оправдало бы его отказ от этого общения. Французский лидер отметил, что в дальнейшем Лукашенко может также попасть под санкции.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил Лукашенко.

Инаугурация Лукашенко состоялась в Минске 23 сентября. Дата заранее не объявлялась. Власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом Белоруссии.