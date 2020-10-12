Проект в поддержку волонтерства «Регион добрых дел» стартовал в Твери

В Тверской области реализуется социальный проект «Регион добрых дел», который стал победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства. На его поддержку область получила в виде гранта 6,8 млн рублей.

Как уточняют «Тверские ведомости», проект состоит из двух блоков. Первый — это создание ресурсного центра добровольчества и гражданских инициатив. Организация занимается популяризацией и информированием жителей о добровольцах, обучением и развитием компетенций волонтерства по направлениям, которые наиболее востребованы. Так, на базе центра проводятся воркшопы, семинары, консультирование и курсы повышения квалификации. Также центр помогает в организации и проведении фестиваля благотворительности и волонтерства «Площадь добра» и конференции «Лучшие добровольческие практики».

На втором этапе должно быть реализовано три проекта. Первый, организованный Тверским государственным политехническим университетом под названием «Медиапризыв. Стань медиаволонтером», начнет работать на территории Верхневолжья в 2021 году.

Второй проект — это региональная программа лидеров волонтерского актива «Созвездие». Его задачей является повышение профессиональных, социальных и личностных компетенций волонтеров.

Третий проект — программа по развитию корпоративного добровольчества «Лидеры изменений». В его рамках компании узнают о деятельности волонтеров и смогут оказывать помощь жителям региона. Проектом занимается фонд городского развития «Фонд Твери».

Проект «Регион добрых дел» разработали региональный комитет по делам молодежи, Центр НКО и волонтерский центр при Тверском государственном университете.

В единой информационной системе «Добровольцы России» зарегистрировано порядка 6,6 тыс. волонтеров из Тверской области. На территории Верхневолжья функционируют отделения крупнейших волонтерских организаций страны, таких как «Российские студенческие отряды», «Российский союз школьников», «Поисковое движение России» и «Волонтеры Победы».

В мае в Тверской области прошла международная акция «Сад памяти». За один месяц в регионе высадили 3,5 млн деревьев. В мероприятии, в частности, приняли участие Ржев, Белый и Зубцов.