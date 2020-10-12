Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Ростовской области

Открытое горение на рынке в городе Шахты Ростовской области ликвидировано. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

«В 12:16 (мск) пожар локализован на площади 900 кв. м. В 12:36 (мск) ― ликвидация открытого горения», ― говорится в сообщении.

Пострадавших в результате происшествия нет. К тушению были привлечены 40 человек личного состава и 12 единиц техники.

Возгорание вспыхнуло на рынке у хлопчатобумажного комбината, пожару был присвоен 3-й ранг, передает РЕН ТВ.

5 октября сообщалось о ликвидации всех ландшафтных пожаров на территории Ростовской области. Горение сухой травы и леса наблюдалось в течение нескольких дней. Мониторинг выявил шесть очагов пожаров в Каменском и Октябрьском районах.