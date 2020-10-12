Прямой эфир

В Кремле поприветствовали контакты Лукашенко с оппозиционерами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва приветствует любые контакты и инклюзивные процессы в Белоруссии, тем более если они инициированы президентом страны Александром Лукашенко. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кордонные фигуры: протест в Минске прошел без стычек с ОМОНом
Митингующие решили не провоцировать силовиков и отказались от попыток прорваться к резиденции Лукашенко

«Мы приветствуем любые контакты, любой инклюзивный процесс в белорусском обществе, тем более инициированный главой государства, президентом Белоруссии», — сказал представитель Кремля, комментируя встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО.

10 октября Лукашенко встретился с членами координационного совета оппозиции в СИЗО КГБ Белоруссии. В ходе разговора обсуждались изменения в Конституцию страны, напоминает «Газета.ру».

Сообщалось, что на встрече присутствовали 11 человек. В их числе — экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.

Позднее, 11 октября, стало известно, что двум арестованным изменили меру пресечения после встречи с Лукашенко, их выпустили на свободу. Речь идет о Воскресенском, а также о директоре компании PandaDoc Дмитрии Рабцевиче.

Создание координационного совета оппозиции для передачи власти в Белоруссии инициировала бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, которая уехала в Литву.

Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту создания совета. По словам Александра Лукашенко, создание альтернативных органов власти в стране недопустимо и будет караться по закону.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с результатами выборов начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, которые продолжаются до сих пор.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020