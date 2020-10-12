В Кремле поприветствовали контакты Лукашенко с оппозиционерами

Москва приветствует любые контакты и инклюзивные процессы в Белоруссии, тем более если они инициированы президентом страны Александром Лукашенко. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем любые контакты, любой инклюзивный процесс в белорусском обществе, тем более инициированный главой государства, президентом Белоруссии», — сказал представитель Кремля, комментируя встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО.

10 октября Лукашенко встретился с членами координационного совета оппозиции в СИЗО КГБ Белоруссии. В ходе разговора обсуждались изменения в Конституцию страны, напоминает «Газета.ру».

Сообщалось, что на встрече присутствовали 11 человек. В их числе — экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.

Позднее, 11 октября, стало известно, что двум арестованным изменили меру пресечения после встречи с Лукашенко, их выпустили на свободу. Речь идет о Воскресенском, а также о директоре компании PandaDoc Дмитрии Рабцевиче.

Создание координационного совета оппозиции для передачи власти в Белоруссии инициировала бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, которая уехала в Литву.

Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту создания совета. По словам Александра Лукашенко, создание альтернативных органов власти в стране недопустимо и будет караться по закону.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с результатами выборов начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, которые продолжаются до сих пор.