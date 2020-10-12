Прямой эфир

Названы лауреаты Премии памяти Альфреда Нобеля по экономике

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премию государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля по экономике получили американцы Пол Милгром и Роберт Уильсон. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил Нобелевский комитет на своей странице в Instagram.

Про довольствие и безопасность: что символизирует нынешняя премия мира
Нобелевский комитет всё дальше уходит от неоднозначных решений, считают эксперты

Лауреатов наградят за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов. Милгром и Уилсон сосредоточились в своем исследовании на разработке новых форматов для тех товаров, которые трудно продать традиционным способом, например радиочастот.

В комитете отметили, что их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру.

В прошлом году лауреатами Премии по экономике стали американцы Майкл Кремер и Абхиджит Банержи и француженка Эстер Дюфло за разработанный ими экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью, напоминает «Газета.ру».

Нобелевская премия по экономике — единственная из нобелевских премий, которую вручают ежегодно. С 1969 года премия была вручена уже 51 раз.

8 октября в Нобелевском комитете сообщили, что премия по литературе была присуждена поэтессе Луизе Глюк «за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020