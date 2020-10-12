Песков прокомментировал сообщения о нарушении перемирия в Карабахе

Москва высоко оценивает факт приезда глав МИД Армении и Азербайджана в Россию и проделанную ими работу по урегулированию ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом в понедельник, 12 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы высоко оцениваем сам факт приезда двух министров, которые откликнулись на инициативу президента Путина и приехали в Москву. Высоко также оцениваем работу, которая была проделана президентами [России Владимиром] Путиным, [Азербайджана Ильхамом] Алиевым и премьер-министром [Армении Николом] Пашиняном», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил усилия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Сейчас мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией. Мы видим сообщения с обеих сторон о нарушениях, но считаем, что выполнение достигнутых договоренностей чрезвычайно важно для того, чтобы в перспективе выйти полностью на отказ от боевых действий и переход к политико-дипломатическим средствам в урегулировании этого конфликта», — отметил Песков.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) следующего дня в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в НКР и подтвердили неизменность формата процесса переговоров, пишет «Газета.ру».

Однако после достижения договоренности оборонные ведомства Армении и Азербайджана вновь обвинили друг друга в обстрелах.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.