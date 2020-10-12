В Кремле отметили важность заключения новой ядерной сделки между РФ и США

Заключение новой ядерной сделки между США и Россией отвечает интересам не только этих двух стран, но и всего мира. Об этом в понедельник, 12 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал публикацию портала Axios о том, что американский президент Дональд Трамп в оставшееся до выборов нового главы государства время надеется заключить с российским коллегой Владимиром Путиным сделку по ядерному вооружению.

«На источники реагировать мы не будем, слишком много фейков. Эта тема горячая, является в приоритетах у нас в контакте с американцами. На экспертном уровне контакты продолжаются», — отметил представитель Кремля.

Он также высказал опасения, что кадровые перестановки в США могут помешать переговорному процессу, пишет «Газета.ру».

«Если будет формироваться новая администрация в США, это может затормозить процесс любых переговоров. Главное — принять меры до завершения действия договора», — добавил Песков.

Очередной раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоялся 5 октября в Хельсинки.

20 сентября посланник президента США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил о готовности Вашингтона в ближайшие дни заключить с Москвой «президентский меморандум», предваряющий продление Договором о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). При этом если Россия не согласится с условием США для продления договора сейчас, то после президентских выборов у Белого дома могут появиться новые требования, добавил он.

В России заявление американцев расценили как ультиматум, который является неприемлемым. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова к любому развитию ситуации с ДСНВ, необходимые системы и потенциал для обеспечения безопасности Россией уже созданы.

В 2021 году истечет срок действия СНВ-3, подписанного между Россией и США в 2010 году. Москва настаивает на продлении соглашения, однако Вашингтон выдвигает ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у Соединенных Штатов.