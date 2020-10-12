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В Кремле пообещали помочь регионам при нехватке медиков для работы с COVID-19

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Российским регионам помогут в случае нехватки медиков для борьбы с COVID-19, такая практика уже отлажена. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, что это (отправка медиков в регионы. — Ред.) практиковалось в период первой вспышки, медики из Москвы посетили огромное количество регионов. Из других регионов отправляются туда, где ситуация была сложнее. Нет сомнений, если регионы будут обращаться в штаб, то будут приниматься решения», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что перераспределение мощностей на фоне борьбы с коронавирусом вполне допустимо.

«Регионы сталкиваются с разной нагрузкой, распространение инфекции может быть неравномерным. Поэтому на систему здравоохранения каких-то регионов больше нагрузка падает, на какие-то — меньше», — объяснил Песков.

Ранее в этот день замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что выйти на плато по заболеваемости COVID-19 Россия сможет в течение ближайших 10–20 дней.

По состоянию на 12 октября в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 312 310, в том числе 13 592 — за последние сутки. Полностью вылечились 1 024 235 человек. Зафиксировано 22 722 случая летального исхода.

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