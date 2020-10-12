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Паводковая обстановка стабилизировалась у Комсомольска-на-Амуре

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В границах Комсомольска-на-Амуре стабилизировалась паводковая обстановка. В понедельник, 12 октября, уровень реки впервые за несколько недель установился ниже отметки «опасных явлений».

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона, сейчас вода у города достигает 646 см при критической отметке 650 см. Гидрологи прогнозируют дальнейшее снижение в течение двух суток.

В комитете правительства края по гражданской защите рассказали, что в настоящий момент паводок покидает Ульчский район региона. Гребень движется в сторону устья реки, к 13 октября он должен выйти в Амурский лиман. Уровень воды снижается на всем протяжении верховья. Серьезной угрозы для Николаевского района пока не ожидается.

Также вода начала отступать на участке в районе села Богородицкое Ульчского района. Сейчас уровень реки понизился до 498 см при уровне опасных явлений 500 см.

На утро 12 октября в зоне паводка остаются 52 населенных пункта в семи районах региона. Подтоплено 2212 земельных, 145 приусадебных, 1783 дачных участка, а также 67 отрезков автодорог и семь домов.

К ликвидации ЧС привлечены свыше 100 человек и 20 единиц техники, работают оценочные комиссии в составе 267 человек.

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