СК в Забайкалье задержал бывшего замначальника дорожной службы за взятки

Следователи задержали бывшего заместителя начальника Упрдор «Забайкалье» по подозрению в получении взяток на общую сумму более 26 млн рублей. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в СУ СК по Забайкальскому краю.

«По данным следствия, в 2012–2018 годах подозреваемый, занимая должность заместителя начальника ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства», получал взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Уточняется, что чиновник покровительствовал одной компании при заключении контрактов на ремонт федеральных дорог за так называемые «откаты». В итоге компания получила четыре контракта на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В конце сентября СК предъявил обвинение заместителю главы администрации Евпатории, а также двоим его сообщникам за получение взятки на сумму свыше 10,5 млн рублей.