Высокую пожароопасность вновь прогнозируют в Ростовской области

До 15 октября в Ростовской области прогнозируют чрезвычайную пожароопасность. Жителей региона просят соблюдать осторожность при обращении с огнем.

Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется в региона с 13 по 15 октября. По данным МЧС, неблагоприятный прогноз затрагивает и Ростов-на-Дону. Об этом пишет RostovGazeta.

Жителей Ростовской области просят не разжигать костры на природных территориях. При обращении с открытым огнем необходимо соблюдать осторожность. Не стоит бросать непотушенные окурки и спички в лесу, а также выжигать сухую растительность.

Ранее МЧС предупреждало о чрезвычайной пожароопасности с 10 по 12 октября. В регионе установилась теплая погода без осадков.