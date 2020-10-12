Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Магадане

В Магадане при пожаре в жилом многоквартирном доме погибли два человека. Об этом сообщает отдел информации, пропаганды и связи с общественностью Пожарно-спасательного центра.

Пожар произошел 9 октября в однокомнатной квартире на третьем этаже в доме № 17 по переулку Марчеканский. Огонь повредил вещи, мебель и потолок на общей площади 3 кв. м, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Пожарно-спасательного центра региона.

На месте происшествия обнаружены тела двух человек. Причины возгорания и гибели людей устанавливаются.

С 5 по 11 октября на территории Магаданской области зафиксировано 25 возгораний, из них 15 — загорание мусора и воды.

9 октября сообщалось, что в Оренбурге возбудили уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка при пожаре. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращения с огнем.