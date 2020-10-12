Пятый раунд: Таджикистан в отличие от соседей спокойно прошел выборы

Российские наблюдатели, работавшие на выборах в Таджикистане, в разговоре с «Известиями» сообщили об отсутствии замечаний и назвали голосование открытым, свободным и легитимным . Президентская кампания в республике ожидаемо завершилась победой действующего главы государства Эмомали Рахмона. Эксперты отмечают, что, несмотря на проблемы, ожидать социального взрыва в Таджикистане преждевременно, поскольку президент смог выстроить жесткую вертикаль власти и контролирует ситуацию в стране. И хотя у части населения есть определенное недовольство, большинство граждан считают развитие Таджикистана более успешным , чем динамику в соседних странах, подчеркнули опрошенные «Известиями» специалисты. И всё же былые заслуги лидера начинают забываться, а у населения появляется усталость от бессменного лидера.

В соответствии с законом

На президентских выборах в Таджикистане победу одержал действующий президент страны Эмомали Рахмон с результатом более 90% . За пост главы государства боролись пять кандидатов, представляющих разные политические силы. Конкурентами нынешнего руководителя страны были лидеры Коммунистической, Аграрной, Социалистической партий, а также Партии экономических реформ.

В Центризбиркоме республики заявили об отсутствии жалоб и нарушений в ходе голосования.

— Выборы прошли свободно и демократично, в соответствии с законами Республики Таджикистан при высокой активности граждан. Жалоб и нарушений зарегистрировано не было, — отметил глава республиканского Центризбиркома Бахтиер Худоерзода.

Пятый раунд Члены избирательной комиссии на одном из избирательных участков города Душанбе Фото: РИА Новости/Амир Исаев

Высокую оценку организации выборов в Таджикистане дал в разговоре с «Известиями» и член российского ЦИК Евгений Шевченко, находящийся в составе миссии наблюдателей от Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) . Он сообщил, что голосование прошло организованно при достаточно высокой явке. По его словам, в ходе выборов большое внимание было уделено вопросам профилактики коронавируса, а на всех участках имелись антисептики и маски. Шевченко отметил, что наблюдатели от ШОС признают прошедшие выборы открытыми, свободными и легитимными.

По случаю «убедительной победы» поздравительную телеграмму Эмомали Рахмону 12 октября отправил президент РФ Владимир Путин. По мнению российского лидера, результаты голосования подтвердили «политический авторитет, всенародную поддержку» нынешнего курса главы Таджикистана. Глава России подтвердил «настрой на продолжение тесной совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии», сообщила пресс-служба Кремля.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также сообщил «Известиям» об отсутствии замечаний от отечественных специалистов.

— Мы оцениваем организацию голосования, а не внутриполитическую ситуацию в стране, ведь такого мандата у наблюдателей нет — это всегда внутренний вопрос соответствующего государства и общества . Что касается самих выборов — никаких замечаний наши наблюдатели не высказали, дана положительная оценка организации и подсчету итогов голосования, — отметил парламентарий

Пятый раунд Действующий глава государства Эмомали Рахмон участвует в голосовании на выборах президента Таджикистана Фото: РИА Новости/Амир Исаев

Эмомали Рахмон возглавляет страну с 1992 года, будучи лидером по количеству лет правления на постсоветском пространстве. Для действующего главы государства это уже пятые успешные выборы. На последнем референдуме в мае 2016 года были приняты «обнуляющие» поправки, позволяющие ему избираться неограниченное число раз.

Копилка проблем

Несмотря на высокий результат Эмомали Рахмона, у страны большое количество проблем, отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

— Страна в долгах, как в шелках. По сути, она скуплена Китаем на корню. Республика в начале 1990-х годов пережила настоящую гражданскую войну. Воспоминания о ней — прививка от повторения протестных акций, которые могут привести к дестабилизации. Это генетическая память, — подчеркнул депутат.

Он также пояснил, что сравнивать ситуацию в Таджикистане с происходящим в Белоруссии и Киргизии сложно. По его словам, в Таджикистане ярко выраженный авторитарный режим, который контролирует обстановку в стране . Парламентарий отметил, что отличия от соседней Киргизии достаточно существенны. Если в Киргизии необходимо постоянно находиться в поисках компромисса с разными группами влияния, то в Таджикистане выстроена жесткая вертикаль власти, которую пока удается удерживать.

Согласен с такой позицией и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он рассказал «Известиям», что граждане Таджикистана довольны, несмотря на наличие ряда проблем.

Пятый раунд Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

— Проводить прямые аналогии между Бишкеком и Душанбе я бы не стал. В Таджикистане другое отношение к политическому лидеру. По мнению таджиков, Душанбе активно развивается , там идет массовая застройка, а в соседней Киргизии ничего не меняется, всё остается со времен советской власти. Граждане уверены, что у них дела обстоят лучше, хотя проблем тоже много — например, с радикальными силами, — заявил эксперт.

По его мнению, итоги голосования в Таджикистане воспримут гораздо спокойнее, чем в Киргизии. Это связано с тем, что в целом деятельность Рахмона оценивается населением положительно. Тем не менее политолог Дмитрий Фетисов в разговоре с «Известиями» рассказал об определенной усталости населения от бессменного лидера.

— Часть населения не устраивает социально-экономическое положение в стране. Плюс есть усталость — он во главе государства с 1992 года. Его былые заслуги — прекращение гражданской войны и победа в территориальном споре с Китаем — начинают забываться , — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что складывающийся культ личности начинает вызывать у местных жителей определенное раздражение.