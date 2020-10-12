Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем в Москве к концу недели

В Москве к концу недели похолодает, ожидается мокрый снег с дождем. Об этом «РИА Новости» сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«К концу недели в Москве похолодает, температура в ночные часы уже будет около нуля или слабо отрицательной, возможны осадки в виде мокрого снега», — сообщила Позднякова.

По ее словам, дневная температура снизится до 3–5 градусов с отметкой «плюс». В начале следующей недели ожидаются не просто осадки в виде мокрого снега, а уже «будут видны отдельные снежинки».

Ранее, 11 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Москву в ближайшие несколько дней ожидает погода, характерная для конца августа.