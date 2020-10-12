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Два человека погибли при пожаре в Тамбовской области

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Тела женщины и мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Тамбовской области. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Пожар произошел в селе Себуро-Покровское в Никифоровском районе. Поздно вечером загорелся частный дом. Огонь охватил все строение. В течение нескольких часов сотрудники МЧС ликвидировали горение на площади 48 кв. м. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». В тушении участвовали 10 единиц техники и 21 человек из личного состава.

В сгоревшем доме обнаружены тела женщины 1928 года рождения и мужчины 1962 года рождения. Устанавливаются причины возгорания.

Ранее сообщалось, что в Томской области при пожаре в жилом доме пострадали трое детей. В результате возгорания в доме обгорели шкаф и стена, закоптились стены. Два мальчика и девочка госпитализированы.

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