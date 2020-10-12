Пожар вспыхнул в бизнес-центре в Санкт-Петербурге

В бизнес-центре «Троицкий» в Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелась вентиляция. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по погоду в понедельник, 12 октября.

Пожару присвоен повышенный номер сложности, передает телеканал «78». К тушению огня привлечено шесть единиц техники и 24 человека личного состава.

К 10:40 возгорание было локализовано. Сведений о пострадавших не поступало.

3 августа произошел пожар в здании бизнес-центра «Обновление Арбата» на улице Новый Арбат в Москве. Огнем было охвачено 50 кв. м.