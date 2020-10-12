Российский боец Гассиев ответил на угрозы соперника Джонсона

Россиянин Мурат Гассиев прокомментировал звучащие в его адрес угрозы от американца Кевина Джонсона, с которым он встретится на ринге в схватке за чемпионский титул по боксу по версии WBA International, сообщает телеканал РЕН ТВ 12 октября.

«Джонсон сказал, что я напуган. Он хороший соперник, опытный. Уважаю его, приглашаю его в Россию и в Северную Осетию. <...>. Перед боем я ничего не говорю, все скажу в ринге. На его обращение я тоже постараюсь ответить именно на ринге», — сказал Гассиев.

Джонсон ранее анонсировал бой с Гассиевым 31 октября. Он заявил, что россиянин напуган, а также предупредил соперника, что ему лучше готовиться к другому бою, потому что предстоящая схватка окончится для российского боксера плохо.

Бой за титул WBA International между Гассиевым и Джонсоном станет главным событием турнира в Сочи 31 октября. Для россиянина он станет дебютным в супертяжелом весе.

Накануне тяжелоатлет Михаил Кокляев поделился ожиданиями от предстоящего боя Гассиева и Джонсона. Он выразил уверенность в победе россиянина.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016–2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе.

В декабре 2016 года в Москве победил чемпиона мира по версии IBF Дениса Лебедева. В последнем на сегодняшний день бою с Александром Усиком, в июле 2018-го, по решению судей проиграл.

Джонсон — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Последний бой он провел в августе этого года, одержав победу над экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Йоаном Пабло Эрнандесом.