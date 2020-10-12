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Потребительская корзина россиян может расшириться

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Потребительская корзина россиян может расшириться. В нее могут включить актуальные в период пандемии услуги и товары. В набор войдет антисептик для рук, дезинфицирующее средство для поверхностей и гель для душа. Особую ценность в карантин также приобрели различные медиасервисы. Так что специалисты начнут следить за стоимостью подписок, которые предлагают телеканалы, сотовые операторы и приложения для просмотра кино. Третий кандидат на включение в потребкорзину — хостелы. Мини-отели стали востребованы из-за роста внутреннего туризма.

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