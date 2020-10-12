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Захваченное протестующими здание парламента Киргизии вернули властям

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Захваченное протестующими здание парламента Киргизии возвращено в ведение властных структур, сообщили в пресс-службе президента страны в понедельник, 12 октября.

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В ходе встречи президента Сооронбая Жээнбекова с первым заместителем генерального прокурора Нурланом Дардановым и первым заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Талантбеком Салиевым были обсуждены меры по укреплению законности и правопорядка в стране.

«Первый заместитель генерального прокурора сообщил, что вчера, 11 октября, следственными группами был проведен осмотр административного здания Жогорку Кенеша (парламента. — Ред.) и оно было передано в ведение властных структур», — цитирует представителя пресс-службы «РИА Новости».

Дарданов также проинформировал о ходе расследования уголовных дел по массовым беспорядкам в Бишкеке.

Салиев в свою очередь отметил, что органы национальной безопасности ведут работу по пресечению деятельности деструктивных групп, которые «пытаются нарушить спокойствие в обществе». Он также добавил, что продолжается взаимодействие с другими правоохранительными органами для предотвращения дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, сообщили в пресс-службе.

В этот же день комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев рассказал на встрече с президентом, что с момента введения чрезвычайного положения на территории столицы значительно сократились преступность и количество правонарушений.

Комендатура столицы республики 10 октября объявила о введении комендантского часа с 21:00 (18:00 мск) до 5:00 (2:00 мск). По городу для контроля за ситуацией было выставлено более десяти блокпостов с военными и тяжелой техникой.

Президент Киргизии 9 октября подписал указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения на фоне протестов, начавшихся после парламентских выборов 4 октября, когда сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека и захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Он назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.

Центризбирком отменил итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

Врио главы правительства был назначен Садыр Жапаров, освобожденный из тюрьмы в ходе митингов. Он назвал себя единственным легитимным премьер-министром республики.

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