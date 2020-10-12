Кудрин рассказал о готовившихся на него покушениях

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал, что в годы его работы министром финансов и вице-премьером на него готовились покушения из-за его отказа предоставлять льготы частной компании.

Данные посты Кудрин занимал в период с 2000 по 2011 год. В это время, по его словам, он не пользовался охраной, за исключением одного года, когда, по данным спецслужб, на него готовилось покушение.

«До той поры, пока риски не миновали, по распоряжению Владимира Путина меня охраняли сотрудники ФСО <…>. Точно не вспомню, но примерно 2005-й или 2006-й (год. — Ред.). Я отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать», — рассказал Кудрин в интервью ТАСС, опубликованном 12 октября.

По его словам, уголовное дело не было заведено, так как никто не пострадал, и преступление удалось предотвратить, передает «Газета.ру».

В январе президент России Владимир Путин пошутил о знаниях Кудрина, который по совместительству является деканом одного из факультетов СПбГУ в сфере искусства.