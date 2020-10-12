Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
МВД Дагестана подтвердило ликвидацию напавших на наряд полиции
Мир
Президент Киргизии повторно ввел режим ЧС в Бишкеке
Мир
ЕС продлил санкции по химоружию
Спорт
Путин назвал St. Peterburg Open праздником для любителей тенниса
Мир
Действующий президент Таджикистана Рахмон выиграл на выборах главы республики

Кудрин рассказал о готовившихся на него покушениях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал, что в годы его работы министром финансов и вице-премьером на него готовились покушения из-за его отказа предоставлять льготы частной компании.

Контроль первого плана: почему Кудрина подключили к нацпроектам
Мониторить реализацию основных направлений развития страны главе Счетной палаты поручил президент

Данные посты Кудрин занимал в период с 2000 по 2011 год. В это время, по его словам, он не пользовался охраной, за исключением одного года, когда, по данным спецслужб, на него готовилось покушение.

«До той поры, пока риски не миновали, по распоряжению Владимира Путина меня охраняли сотрудники ФСО <…>. Точно не вспомню, но примерно 2005-й или 2006-й (год. — Ред.). Я отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать», — рассказал Кудрин в интервью ТАСС, опубликованном 12 октября.

По его словам, уголовное дело не было заведено, так как никто не пострадал, и преступление удалось предотвратить, передает «Газета.ру».

В январе президент России Владимир Путин пошутил о знаниях Кудрина, который по совместительству является деканом одного из факультетов СПбГУ в сфере искусства.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020