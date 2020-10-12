Порядка 1 тыс. бездомных животных стерилизуют в Карелии

В Карелии около 1 тыс. бездомных собак и кошек стерилизуют по льготной программе. Одна из местных некоммерческих организаций планирует направить на эту процедуру 3 млн рублей. Это средства выигранного президентского гранта.

Как пишет ИА «Карелinform», благодаря льготной программе стерилизация обойдется почти в 10 раз дешевле. Также зоозащитники помогут не только бродячим животным, но и домашним питомцам малоимущих граждан.

В августе сообщалось, что, по подсчетам «Известий», на строительство самого дешевого типового приюта для животных необходимо 10 млн рублей, а с центром стерилизации — до 25 млн. При этом многим регионам понадобится до пяти таких заведений.

Сейчас количество бездомных животных составляет 20 тыс. на один субъект, а в некоторых регионах по-прежнему нет ни одного приюта.