Частную дорогу в Коми вернули в собственность региона

Автомобильную дорогу под Ухтой в Коми вернули в собственность региона. Это было сделано по решению суда. Речь идет о дороге «Подъезд к производственному объединению Северных магистральных нефтепроводов».

Как пишет ИА «Комиинформ», дорогу общего пользования под Ухтой вместе с земельными участками площадью 2,255 тыс. и 5,814 тыс. кв. м в 2016 году с нарушением требований закона включили в программу приватизации госимущества и передали в частную собственность. Это установила республиканская прокуратура.

Прокурор Ухты направил в городской суд иск о признании недействительными процедуры продажи без объявления цены, договора купли-продажи и применении последствий недействительности сделки. В октябре 2019 года иск был удовлетворен.

В июле 2020 года министерство имущественных отношений Коми завершило мероприятия по госрегистрации права госсобственности в отношении спорных объектов.