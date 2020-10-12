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Частную дорогу в Коми вернули в собственность региона

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Автомобильную дорогу под Ухтой в Коми вернули в собственность региона. Это было сделано по решению суда. Речь идет о дороге «Подъезд к производственному объединению Северных магистральных нефтепроводов».

Как пишет ИА «Комиинформ», дорогу общего пользования под Ухтой вместе с земельными участками площадью 2,255 тыс. и 5,814 тыс. кв. м в 2016 году с нарушением требований закона включили в программу приватизации госимущества и передали в частную собственность. Это установила республиканская прокуратура.

Прокурор Ухты направил в городской суд иск о признании недействительными процедуры продажи без объявления цены, договора купли-продажи и применении последствий недействительности сделки. В октябре 2019 года иск был удовлетворен.

В июле 2020 года министерство имущественных отношений Коми завершило мероприятия по госрегистрации права госсобственности в отношении спорных объектов.

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