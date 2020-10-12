Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за COVID-19 человек

Более 266,1 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 266 125 человек», — приводит ТАСС текст сообщения.

По данным ведомства, всего в стране проведено более 51,1 млн тестов на COVID-19. За сутки было сделано 409 тыс. исследований.

Ранее, в понедельник, замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что выйти на плато по заболеваемости COVID-19 Россия сможет в течение ближайших 10–20 дней. Она отметила, что дисциплинированность россиян в соблюдении мер профилактики выросла.

По последним данным, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 298 718. Полностью вылечились 1 020 442 человека. Зафиксировано 22 597 случаев летального исхода. Данные на 12 октября ожидаются позднее.

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