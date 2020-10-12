Действующий президент Таджикистана Рахмон выиграл на выборах главы республики

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на прошедших в воскресенье выборах главы республики, заявил в понедельник, 12 октября, председатель республиканского Центризбиркома Бахтиер Худоерзода.

«Эмомали Рахмон набирает 90,92%», — приводит ТАСС его слова.

Итоговая явка составила 85,39%, пишет «Газета.ру».

За выборами следили 122 международных наблюдателя от ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, исполкома СНГ, ШОС, а также от России и Узбекистана.

Согласно действующему законодательству Таджикистана, президент избирается сроком на семь лет. Победителем станет тот, кто наберет более 50% голосов.

На должность президента страны помимо Рахмона претендовали Рустам Латифзода от Аграрной партии, Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии.