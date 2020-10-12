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1131 человек вылечился от коронавируса в Москве

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1131 пациент с коронавирусом вылечился в Москве. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в понедельник, 12 октября.

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Общее число вылечившихся в столице достигло 262 750 человек.

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы, которым может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний.

Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

9 октября в столице был приостановлен льготный проезд для пенсионеров и школьников. Временный запрет вступил в силу с 9 октября. У пожилых москвичей проездные заблокированы до 28 октября.

Ограничение коснулось людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Школьникам бесплатный проезд недоступен до конца каникул.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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