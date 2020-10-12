Ямы на дорогах в башкирском селе «залатали» бревнами и знаками

В деревне Норкино Балтачевского района Башкирии ямы на дорогах заложили предупреждающими знаками и поленьями. Фото своеобразного ямочного ремонта появились в соцсетях.

Судя по снимкам, песчано-гравийную смесь дорожные службы решили заменить бревнами, дорожными знаками приоритета и «Пешеходный переход».

Как пишет ИА «Башинформ», фотографии были сделаны 7 октября, а чуть позже выяснилось, что ямы все же заделали асфальтом.

Агентство не смогло получить в администрации Балтачевского района комментарии по поводу ситуации с дорожным ремонтом.