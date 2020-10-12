Активисты напали на машину премьера Австралии с краской

Автомобиль премьер-министра Австралии Скотта Моррисона облили красной краской активисты, выступающие за права беженцев, сообщает в понедельник, 12 октября, ABC News.

Инцидент произошел во время акции протеста в Университете Квинсленда, куда Моррисон приехал утром с рабочим визитом.

По информации источника, там собрались 50 протестующих, они держали плакаты с надписями «Освободите беженцев» и «Бессрочное содержание под стражей — это пытка». Пока глава правительства находился в здании, протестующие облили его автомобиль красной краской.

Также были испачканы стеклянные двери и окна здания.

Уточняется, что премьер-министра вывели через грузовой отсек вскоре после того, как здание было закрыто. Он покинул место происшествия в сопровождении полиции на автомобиле охраны.

Австралия, согласно национальному миграционному законодательству, не принимает беженцев, если они не получили австралийскую визу до того, как предприняли попытку приехать в страну.

С 2013 года более 3 тыс. беженцев и просителей убежища были принудительно перемещены Австралией в специализированные центры для беженцев, расположенные в Папуа – Новой Гвинее, Науру и на острове Рождества, сообщает ТАСС. К концу 2019 года в трех центрах находились не менее 600 просителей убежища, которым власти Австралии отказали в разрешении на въезд, несмотря на протесты правозащитников и сообщения о том, что беженцам нужна медицинская помощь.

В прошлом году Моррисон пострадал от рук активистки — она бросила в него яйцо во время политического мероприятия, организованного Женской ассоциацией Австралии. Активистка пояснила, что речь идет об австралийском центре для приема беженцев на острове Манус в Папуа – Новой Гвинее. Центр был закрыт в конце 2017 года. Многие мигранты отказались его покинуть, после чего их стали выселять с применением силы.