Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Леброн Джеймс стал самым ценным игроком финала НБА
Мир
Серия взрывов прогремела в Степанакерте
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 12 октября
Общество
Депутаты предложили назначить пособие родителям школьников на дистанционке
Общество
В Госдуме призвали оснастить палаты для тяжелобольных кнопками вызова
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 12 октября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теплая облачная погода с небольшим дождем прогнозируется в Москве в понедельник, 12 октября. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Днем в столице термометры покажут от 13 до 15 градусов выше ноля. Вечером похолодает до 8–10 градусов.

Скорость южного и юго-восточного ветра не превысит 2–7 м/c. Атмосферное давление днем составит 749 мм ртутного столба, а ночью — 750.

В Подмосковье в понедельник будет преимущественно без осадков, воздух прогреется до 16 градусов. В ночь на вторник температура опустится до пяти градусов тепла.

Ранее, 11 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Москву в ближайшие несколько дней ожидает погода, характерная для конца августа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020