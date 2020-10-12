Синоптики рассказали о погоде в Москве на 12 октября

Теплая облачная погода с небольшим дождем прогнозируется в Москве в понедельник, 12 октября. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Днем в столице термометры покажут от 13 до 15 градусов выше ноля. Вечером похолодает до 8–10 градусов.

Скорость южного и юго-восточного ветра не превысит 2–7 м/c. Атмосферное давление днем составит 749 мм ртутного столба, а ночью — 750.

В Подмосковье в понедельник будет преимущественно без осадков, воздух прогреется до 16 градусов. В ночь на вторник температура опустится до пяти градусов тепла.

Ранее, 11 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Москву в ближайшие несколько дней ожидает погода, характерная для конца августа.