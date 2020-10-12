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Дело возбудили по факту смерти младенца в больнице под Новосибирском

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СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту смерти трехмесячного ребенка в Барабинской центральной районной больнице. Решение принято спустя полгода после случившегося.

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Как сообщает vn.ru, дело расследуют по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».

Девочка умерла в марте 2020 года. У малышки отекли глаза и поднялась температура. Ей поставили диагноз «стоматит», а через несколько дней она умерла. Мать ребенка уверена, что медики допустили ошибку при диагностировании.

Следователь дважды отказывал в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. После огласки этой истории в СМИ было принято положительное решение.

28 сентября сообщалось, что в Оренбурге возбудили уголовное дело после смерти девятилетней девочки в городской больнице. Она умерла после операции в отделении челюстно-лицевой хирургии.

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