Дело возбудили по факту смерти младенца в больнице под Новосибирском

СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту смерти трехмесячного ребенка в Барабинской центральной районной больнице. Решение принято спустя полгода после случившегося.

Как сообщает vn.ru, дело расследуют по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».

Девочка умерла в марте 2020 года. У малышки отекли глаза и поднялась температура. Ей поставили диагноз «стоматит», а через несколько дней она умерла. Мать ребенка уверена, что медики допустили ошибку при диагностировании.

Следователь дважды отказывал в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. После огласки этой истории в СМИ было принято положительное решение.

28 сентября сообщалось, что в Оренбурге возбудили уголовное дело после смерти девятилетней девочки в городской больнице. Она умерла после операции в отделении челюстно-лицевой хирургии.