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В России предложили субсидировать аренду квартир малоимущим

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В России хотят ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих. Это предполагает законопроект, разработанный комиссией Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с экспертами. Документ (есть у «Известий») направлен заместителю председателя Совета Федерации Галине Кареловой с предложением внести его в Госдуму.

Проект также вводит понятие предельно допустимой доли трат на аренду жилья в семейном бюджете. Тем, кто платит за съем дома или квартиры больше этого показателя, и будет положена субсидия, предполагает документ.

На программу потребуется около 400 млрд рублей в год из бюджетов разных уровней, отмечают разработчики.

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