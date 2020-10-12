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Два человека погибли из-за урагана «Дельта» в Луизиане

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Два жителя американского штата Луизиана погибли из-за урагана «Дельта», который ослаб до циклона, сообщает местный департамент здравоохранения в воскресенье, 11 октября.

По его информации, 86-летний мужчина скончался после заправки топливом генератора в сарае, который затем загорелся. Также погибла 70-летняя женщина. Она умерла в пожаре, возникшем из-за утечки бытового газа, которая произошла в связи со стихией.

Как сообщают метеорологи, циклон движется на северо-восток со скоростью около 14 км/ч.

Стихия оставила без электричества почти 260 тыс. потребителей в штате Луизиана. В соседних Техасе и Миссисипи без света остаются более 45 и 21 тыс. потребителей соответственно.

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