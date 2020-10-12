Рошаля удивило поведение россиян во время пандемии
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль заявил, что его удивляет безответственное поведение россиян во время пандемии. Своей точкой зрения врач поделился в беседе с «Комсомольской правдой».
В частности, недоумение у специалиста вызывают люди, которые появляются в людных местах без масок.
«Маски — это же так просто! Это так недорого! Если не носить месяц одну и ту же маску, вы будете сохранять жизнь своим близким. И не только близким. И себе тоже», — отметил Рошаль.
Доктор также подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции.
«При эпидемии речь не идет о том, что человек должен предохранять только себя. Он должен предохранять и окружающих», — сказал специалист.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в воскресенье, 11 октября, рассказал, рост заболеваемости COVID-19 в России может достичь пика через неделю и выйти на плато, а затем начать снижаться, если противоэпидемические меры будут соблюдаться.
В пятницу, 9 октября, в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране является поводом для внутренней мобилизации каждого россиянина. Власти призвали граждан соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.
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