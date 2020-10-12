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Рошаля удивило поведение россиян во время пандемии

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Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль заявил, что его удивляет безответственное поведение россиян во время пандемии. Своей точкой зрения врач поделился в беседе с «Комсомольской правдой».

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В частности, недоумение у специалиста вызывают люди, которые появляются в людных местах без масок.

«Маски — это же так просто! Это так недорого! Если не носить месяц одну и ту же маску, вы будете сохранять жизнь своим близким. И не только близким. И себе тоже», — отметил Рошаль.

Доктор также подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции.

«При эпидемии речь не идет о том, что человек должен предохранять только себя. Он должен предохранять и окружающих», — сказал специалист.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в воскресенье, 11 октября, рассказал, рост заболеваемости COVID-19 в России может достичь пика через неделю и выйти на плато, а затем начать снижаться, если противоэпидемические меры будут соблюдаться.

В пятницу, 9 октября, в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране является поводом для внутренней мобилизации каждого россиянина. Власти призвали граждан соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.

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