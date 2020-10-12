Католическая церковь причислила к лику блаженных мальчика-компьютерного гения

В Италии католическая церковь причислила к лику блаженных 15-летнего компьютерного гения Карла Акутиса, умершего в 2006 году.

При жизни молодой человек создал сайт-каталог евхаристических чудес — именно для этого он научился программированию. По словам матери Карла, ее ребенок был обычным подростком, любил играть в футбол и компьютерные игры, но всегда очень хотел помогать ближним. Женщина пояснила, что с детства он помогал обездоленным, занимался с детьми из неблагополучных семей, защищал одноклассников от нападок других школьников, отдавал деньги нищим.

Католическая церковь объявила, что Карло Акутис творил чудеса не только при жизни, но после смерти. Считается, что после похорон Карла якобы смогла забеременеть бесплодная женщина, а другая излечилась от рака после посещения похорон мальчика. В 2013 году в честь Карла Акутиса проводили молебен, во время которого, по словам священнослужителей, исцелился мальчик с врожденной аномалией поджелудочной железы. По этим причинам погибшего решили причислить к лику блаженных.